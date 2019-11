Brauchtum : Thanksgiving: Trump begnadigt Truthähne «Bread» und «Butter»

von dpa

26. November 2019, 23:49 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat zwei Truthähne im Weißen Haus begnadigt und den beiden Vögeln damit das Schicksal vieler Artgenossen an Thanksgiving erspart. Trump folgte mit der Begnadigung im Rosengarten des Weißen Hauses einer Tradition, bei der dem «Nationalen Thanksgiving-Truthahn» vom Präsidenten das Leben geschenkt wird. Wie bereits im vergangenen Jahr erstreckte Trump seine Gnade gleich auf zwei der Tiere, die dieses Mal «Bread» und «Butter» hießen. Davor waren die beiden Glückspilze wie üblich in einem Luxushotel in der Nähe des Weißen Hauses untergebracht.