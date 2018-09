Musik : Tina-Turner-Musical: 2019 Deutschland-Premiere in Hamburg

von dpa

18. September 2018, 07:46 Uhr

Vor zehn Jahren ging Tina Turner das letzte Mal auf Welttournee, jetzt kommt das Leben der Rock-Queen auf die Bühne. Im März 2019 feiert «Tina – Das Tina Turner Musical» Deutschland-Premiere auf der Hamburger Reeperbahn. Das Musical, das in diesem Frühjahr Weltpremiere in London feierte, ist eine Eigenproduktion von Stage Entertainment, die gemeinsam mit Tina Turner entwickelt und als einzige Produktion von ihr autorisiert wurde. Im Operettenhaus löst «Tina» das Musical «Ghost» ab, das dort von Oktober an zu sehen ist.