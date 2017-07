Prozesse : Tödliche Prügelattacke auf Familienvater - Urteil erwartet

Ohne Anlass ist im vergangenen Jahr ein Familienvater in der Kleinstadt Waldbröl in Nordrhein-Westfalen von einer Gruppe totgeschlagen worden. Heute will das Landgericht Bonn das Urteil in dem Fall sprechen. Angeklagt sind vier Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Für zwei Angeklagte im Alter von 20 und 21 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Jugendstrafen von jeweils vier Jahren und acht Monaten gefordert. Ein 23-Jähriger soll für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter, ein 35-Jähriger für drei Jahre. Die Verteidigung will Bewährungsstrafen.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 02:14 Uhr