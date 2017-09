Kriminalität : Tödliche Schüsse in Traunreut: Polizei fasst Tatverdächtigen

Ein Mann stürmt am späten Abend in ein Lokal in Oberbayern und erschießt zwei Gäste. Dem Angreifer gelingt zunächst die Flucht, doch die Polizei kann den Verdächtigen schließlich in der Nähe der Kneipe im oberbayerischen Traunreut stellen. Durch die Schüsse wurden auch zwei Frauen schwer verletzt, sie schweben aber nicht in Lebensgefahr. Es wird geprüft, ob gegen den dringend Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen wird. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 08:32 Uhr