Leute : Tony Marshall bringt sich für Eurovision ins Gespräch

Tony Marshall will 2018 für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon singen. «In den vergangenen Jahren haben wir uns nur blamiert», zitierte «Bild» den Schlagersänger. «Zwölf Punkte kennen wir gar nicht mehr. Beim ESC geht es um das Lied. Darauf sollten wir uns besinnen.» Bisher hat der bei der ARD zuständige NDR kein neues Konzept für den deutschen ESC-Vorentscheid präsentiert. Marshall betont aber: «Ich stehe in jedem Fall bereit.» Er wolle «mit einem deutschen Chanson antreten». Marshall wäre im Mai, wenn der ESC über die Bühne geht, 80 Jahre alt.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 12:45 Uhr