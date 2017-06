Verteidigung : Tornado-Verlegung von Incirlik nach Jordanien ab Juli

Die Verlegung des Bundeswehrstandortes vom türkischen Incirlik nach Jordanien soll im Oktober abgeschlossen sein. Das sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen der «Bild am Sonntag». Bis Ende Juni sei man im Flugplan der Anti-ISIS-Koalition fest eingeplant und danach sollten die Tankflugzeuge schnellstmöglich nach Jordanien. Die Tanker seien dann etwa in der zweiten Juli-Hälfte wieder im Einsatz. Ab Oktober sollen dann auch die Aufklärungstornados in Jordanien startklar sein.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 02:18 Uhr