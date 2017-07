Notfälle : Totes Baby in Wohnung gefunden - Schwester wiederbelebt

Ein toter Säugling und ein lebloses Kleinkind geben der Polizei Rätsel auf. Das drei Monate alte Mädchen war gestern Abend tot in der Wohnung seiner Eltern im nordhessischen Gudensberg entdeckt worden. Seine 17 Monate alte Schwester konnte wiederbelebt und in die Kinderklinik nach Kassel geflogen werden, wie die Polizei in Kassel berichtete. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Polizei schloss eine Gewalttat und Gasaustritt aus, machte aber keine weiteren Angaben. «Ein schwieriger Fall», sagte ein Polizeisprecher, ohne Einzelheiten zu nennen.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 07:55 Uhr