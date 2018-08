Medien : Trauer um Dieter Thomas Heck - Prominente würdigen ZDF-Star

von dpa

25. August 2018, 12:56 Uhr

Der Tod des beliebten Showmasters Dieter Thomas Heck hat in der Unterhaltungsbranche Wehmut ausgelöst. «Wieder eine Legende weniger», schrieb der Komiker Oliver Kalkofe auf Twitter. Schauspielerin Veronica Ferres erinnerte sich: «Als Kind hab ich mit meinen Eltern "Melodien für Millionen" geschaut, mit meinen Brüdern die Hitparade. Später war ich zu Gast in seiner Show. Wir werden ihn nie mehr hören – in unseren Herzen bleibt er!» Schlagersänger Patrick Lindner betonte: «Du warst für mich eine Fernsehikone als Kind, später ein Freund, auf den man immer aufgeschaut hat.»