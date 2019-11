Welthandel : Trump beklagt Handelsbarrieren der EU: «schlimmer» als China

von dpa

12. November 2019, 20:50 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat Handelsbarrieren der Europäischen Union beklagt. Mit der EU sei es «sehr, sehr schwierig», sagte Trump in einer Ansprache vor Mitgliedern eines Wirtschaftsclubs in New York. «Die Barrieren, die sie haben, sind schrecklich, schrecklich. In vielerlei Hinsicht schlimmer als China.» Trumps Regierung liegt in Handelsfragen mit der EU seit Monaten über Kreuz. Brüssel und Washington verhandeln über ein Handelsabkommen. Bis Mitte November wollte Trump über angedrohte höhere Zölle auf Einfuhren von Autos aus der EU entscheiden.