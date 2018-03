Welthandel : Trump: Keine Schutzzölle für Australien

von dpa

10. März 2018, 04:40 Uhr

US-Präsident Donald Trump will Australien von den geplanten US-Schutzzöllen auf Aluminium und Stahl ausnehmen. Er habe mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull darüber gesprochen, schrieb Trump auf Twitter. Turnbull sei «sehr fairen und beiderseitigen Militär- und Handelsbeziehungen verpflichtet». Trump hatte am Donnerstag zwei Proklamationen unterzeichnet, wonach binnen 15 Tagen Zölle in Höhe von 25 Prozent auf eingeführten Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollen. Bislang sind nur die Nachbarländer Kanada und Mexiko von den Zöllen ausgenommen.