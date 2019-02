Regierung : Trump lässt sich gute Gesundheit bescheinigen

von dpa

09. Februar 2019, 00:44 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat sich zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 dem routinemäßigen Medizin-Check unterzogen. Er ließ sich vier Stunden lang in einem Militärkrankenhaus vor den Toren Washingtons untersuchen. Der Medizinchef des Weißen Hauses, Sean Conley, teilte im Anschluss mit, der Präsident sei in einem sehr gutem Gesundheitszustand und er gehe davon aus, dass das für die restliche Dauer seiner Amtszeit und darüberhinaus so bleiben werde.