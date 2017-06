Terrorismus : Trump nach Attacken in London: Das Blutvergießen muss enden

US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien nach den Terroranschlägen in London erneut «unerschütterliche Unterstützung» zugesagt. Zugleich betonte er seine Entschlossenheit, die USA mit allen nötigen Mitteln vor terroristischen Attacken zu schützen. Die USA würden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Trump in Washington. «Dieses Blutvergießen muss enden. Dieses Blutvergießen wird enden. Als Präsident werde ich tun, was nötig ist, um zu verhindern, dass diese Bedrohung unsere Küsten erreicht.»

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 05:47 Uhr