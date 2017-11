International : Trump startet Asienreise mit Betonung militärischer Stärke

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 10:49 Uhr

Zum Auftakt seiner Asienreise hat US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund der Koreakrise ausdrücklich die Stärke des US-Militärs in der Region betont. Die USA könnten allen Bedrohungen in dieser Weltgegend entgegentreten, sagte Trump. Er nannte Nordkorea oder dessen Anführer Kim Jong-Un nicht beim Namen. Zu Beginn seiner insgesamt fast zweiwöchigen Asienreise ist der US-Präsident in Japan. Am Montag wird Trump auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio über Nordkorea sprechen.