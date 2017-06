Terrorismus : Trump twittert nach Terror gegen politische Korrektheit

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Terroranschlag in London in einer Serie von Tweets für seinen eigenen Anti-Terror-Kurs geworben. «Wir müssen aufhören, politisch korrekt zu sein und bei der Sicherheit für unser Volk zur Sache kommen», schrieb Trump am Sonntag. «Wenn wir nicht klug werden, wird es nur schlimmer werden.» Bereits am Abend hatte Trump via Twitter dazu aufgerufen, «hart und wachsam» zu sein. Zugleich warb er für seine - von Gerichten blockierte - Einreiseverbote für viele Muslime.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 15:43 Uhr