Konflikte : Trump will Strategie für Iran-Deal heute verkünden

US-Präsident Donald Trump will heute seine Iran-Strategie verkünden will. Laut Weißem Haus wird Trump um 18.45 Uhr deutscher Zeit eine Rede halten. Hintergrund ist das Atomabkommen mit dem Iran, das Trump in den vergangenen Wochen immer wieder in Frage gestellt hat. Der Republikaner muss dem Kongress bis zum Sonntag sagen, ob der Iran die Auflagen aus der Vereinbarung erfüllt. Es wird damit gerechnet, dass der Präsident diese Bestätigung verweigern könnte.