International : Trump zu Frankreichs Nationalfeiertag in Paris

Mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast begeht Frankreich heute seinen Nationalfeiertag. Auf Einladung des französischen Staatschefs Emmanuel Macron besucht Trump die traditionelle Militärparade auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées. Allerdings werden die Feierlichkeiten überschattet vom ersten Jahrestag des Anschlags von Nizza. Dazu sind am Abend Gedenkenveranstaltungen in der Mittelmeerstadt geplant. Trump war bereits gestern in Frankreich eingetroffen.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 07:47 Uhr