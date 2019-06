International : Trump zu Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen

von dpa

03. Juni 2019, 09:59 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Trump und seine Ehefrau Melania landeten auf dem Londoner Flughafen Stansted. Heute sind mehrere Termine mit Mitgliedern des Königshauses geplant. Der Präsident und die First Lady werden zunächst feierlich im Buckingham-Palast empfangen und dort unter anderem mit der Queen zu Mittag essen. Geplant sind auch ein Besuch der Westminster Abbey in London und ein Treffen mit Prinz Charles.