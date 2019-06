International : Trump zum Staatsbankett im Buckingham-Palast eingetroffen

von dpa

03. Juni 2019, 21:11 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist zum Staatsbankett im Buckingham-Palast eingetroffen. Trump und First Lady Melania wollen dort mit Mitgliedern des Königshauses und weiteren Gästen zu einem festlichen Abendessen zusammenkommen. Am Morgen hatte Königin Elizabeth II. den US-Präsidenten und die First Lady bereits feierlich im Buckingham-Palast empfangen. Die Trumps besuchten außerdem die Westminster Abbey und trafen Prinz Charles und dessen Frau zum Tee. Der dreitägige Staatsbesuch Trumps in Großbritannien ist sehr umstritten. Morgen werden im Zentrum Londons große Proteste erwartet.