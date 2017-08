Regierung : Trumps Regulierungsberater Icahn wirft das Handtuch

Nach Stephen Bannon hat sich ein zweiter prominenter Präsidentenberater aus dem Team von Donald Trump verabschiedet: Der Finanzinvestor Carl Icahn, der das Weiße Haus auf individueller Basis in Sachen Deregulierung beriet, beendete seine Tätigkeit. Er wolle nicht in die Fänge der Parteipolitik geraten, heißt es in einer Stellungnahme Icahns. Der Investor legte in dem an Trump gerichteten Brief Wert auf die Feststellung: «Ich hatte niemals eine formale Position in Ihrer Administration inne und nahm auch keine Rolle im Politikbetrieb ein.»

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 00:49 Uhr