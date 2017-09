Börsen : Trumps Steuerpläne sorgen für gute Stimmung an den US-Börsen

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 23:07 Uhr

Der New Yorker Aktienmarkt hat in allen wichtigen Indizes Kursgewinne verzeichnet. Nach vier Handelstagen in Folge mit moderaten Verlusten beendete auch der Leitindex Dow Jones Industrial den Tag im Plus. Er legte um 0,25 Prozent auf 22 340,71 Punkte zu. Der Euro setzte seine Kursverluste seit Beginn der Woche fort und kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1752 US-Dollar.