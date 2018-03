Konflikte : Türkei nennt Merkel-Kritik an Militäreinsatz in Syrien «inakzeptabel»

von dpa

22. März 2018, 00:29 Uhr

Die Türkei hat Kritik von Kanzlerin Angela Merkel an der Militäroffensive in Nordsyrien als «bedauerlich» und auf Falschinformationen beruhend zurückgewiesen. Merkel hatte den türkischen Militäreinsatz gestern erstmals deutlich verurteilt. «Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen», sagte sie im Bundestag. Das türkische Außenministerium verwahrte sich gegen die Kritik Merkels und erklärte: Es sei merkwürdig, dass «einige unserer Verbündeten die Lage mit den Augen von Terroristen betrachten».