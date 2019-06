Fußball : Türkei schockt Frankreich - Belgien und Italien souverän

von dpa

08. Juni 2019, 23:59 Uhr

Konya (dpa) – Die Türkei hat in der EM-Qualifikation Weltmeister Frankreich überrascht. Durch den 2:0-Erfolg im Spitzenspiel übernahmen die Gastgeber mit drei Siegen nach drei Spielen die Führung in der Gruppe H. Während Frankreich patzte, gaben sich die anderen favorisierten Nationen keine Blöße. Belgien führt durch das 3:0 über Kasachstan mit neun Punkten in der Gruppe vor Russland, das zu einem 9:0-Kantersieg über San Marino kam. Italien siegte 3:0 in Griechenland, Vizeweltmeister Kroatien gewann 2:1 gegen Wales.