Tourismus : Tui will noch mehr Flugzeuge und Hotels kaufen

von dpa

29. Januar 2018, 09:54 Uhr

Der weltgrößte Tourismuskonzern Tui will weitere Flugzeuge bestellen. Außerdem plant das Unternehmen, Geld in neue Kreuzfahrtschiffe und Hotels zu investieren. «Wir haben 70 737-Max-Flugzeuge fest bestellt. Ich denke, dass es sinnvoll ist, insgesamt 90 abzunehmen», sagte Tui-Chef Friedrich Joussen der «FAZ» und fügte mit Blick auf neue Hotels hinzu: «Wir wollen vor allem unser Hotelangebot in der Karibik und in Südostasien ausbauen.» 327 eigene Hotels hat Tui, 360 bis 370 sollen es werden.