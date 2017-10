Brände : Über 100 Bewohner bei Hochhausbrand in Sicherheit gebracht

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 07:50 Uhr

Delmenhorst (dpa) - Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Delmenhorst sind drei Menschen verletzt worden. Mehr als hundert Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Flammen schlugen am Abend aus dem Dachstuhl des achtstöckigen Gebäudes, Anwohner riefen die Feuerwehr. Weil die nicht ausschließen konnte, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergreift, mussten auch Bewohner der umliegenden Häuser ihre Wohnungen verlassen. Sie kamen in einer Grundschule unter. Drei Bewohner des Hochhauses erlitten eine Rauchvergiftung. Das Hochhaus ist unbewohnbar, die Brandursache noch unklar.