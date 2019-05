EU : Umfrage: Europa polarisiert in Deutschland

von dpa

09. Mai 2019, 07:51 Uhr

Die Deutschen blicken mit gemischten Gefühlen auf die Europäische Union, das Interesse an ihr ist aber beachtlich. In einer noch unveröffentlichten Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken gaben 53 Prozent an, dass sie «viel» oder «sehr viel» von der Europäischen Union halten. 40 Prozent halten hingegen «nicht so viel» oder «gar nichts» von der EU. Überdurchschnittlich hoch ist die Zustimmung bei jungen Leuten unter 30 Jahren und bei Menschen über 70 Jahren. Die Umfrage liegt der dpa vor.