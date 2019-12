Parteien : Umfrage: Große Koalition büßt an Zustimmung ein

von dpa

22. Dezember 2019, 03:04 Uhr

Kurz vor Jahresende verliert die große Koalition in einer neuen Umfrage in der Wählergunst. Im «Sonntagstrend» der «Bild am Sonntag» büßen SPD mit 15 Prozent und CDU/CSU mit 27 Prozent jeweils einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche ein und kommen zusammen nur noch auf 42 Prozent. In der Emnid-Umfrage bleiben die Grünen auf hohem Niveau und erreichen wie in der Vorwoche 20 Prozent. Auch Linkeund FDP mit je 9 Prozent halten ihren Zustimmungswert. Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt nun auf 14 Prozent.