Wahlen : Umfrage: SPD kann Rückstand auf Union um zwei Punkte verkürzen

Die SPD von Kanzlerkandidat Martin Schulz kann in der Wählergunst leicht aufholen und den Rückstand auf die Union um zwei Punkte verkürzen. Wenn am nächsten Sonntag ein neuer Bundestag gewählt würde, kämen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent, CDU und CSU auf 38 Prozent. Das ergab der «Sonntagstrend», den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die «Bild am Sonntag» erhebt. Drittstärkste Partei wäre erneut die Linke mit neun Prozent, Grüne und FDP liegen bleiben bei acht Prozent. Die AfD verharrt mit sieben Prozent auf dem tiefsten Stand seit Ende 2015.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 02:07 Uhr