Parteien : Umfrage: Union und Grüne steigen in der Wählergunst

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 03:53 Uhr

Falls die Jamaika-Sondierungen scheitern sollten, wünscht sich fast die Hälfte der Bundesbürger einer Umfrage zufolge die Bildung einer großen Koalition von Union und SPD. Das geht aus einer Emnid-Umfrage für «Bild am Sonntag» hervor. Demnach wollen 49 Prozent der Befragten, dass die SPD - trotz wiederholter Absagen an ein Bündnis mit CDU und CSU - genau dafür zur Verfügung stehen sollte. Im sogenannten Sonntagstrend der «Bild am Sonntag» steigen Union und Grüne um je einen Prozentpunkt in der Wählergunst.