Wahlen : Umfragen: Tory-Vorsprung bei britischer Parlamentswahl schrumpft

Am Wahltag in Großbritannien liegt die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May in den Umfragen weiter vorn, der Abstand zu Labour verringert sich aber. Dabei gehen die Daten der Umfrageinstitute deutlich auseinander. Mit der vorgezogenen Parlamentswahl will sich May ein klares Mandat für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern; nun muss sie mit empfindlichen Einbußen für ihre Partei rechnen. Nach der jüngsten Befragung von Ipsos Mori für den «Evening Standard» liegen die regierenden Tories mit 44 Prozent der Stimmen acht Punkte vor Labour mit 36 Prozent.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 14:53 Uhr