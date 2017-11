Musik : Umjubelter Deutschland-Tourauftakt von Marilyn Manson

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 02:46 Uhr

Schockrocker Marilyn Manson hat am Abend in Hamburg seine Deutschlandtour gestartet. Bei seinem Konzert inder Alsterdorfer Sporthalle vor 5500 Zuschauern trug er einenStützstiefel am linken Bein und konnte sich nur mit Hilfeseiner Roadies fortbewegen, die in Krankenhauskitteln selbst Teilder Bühnenshow wurden. Mansons Verletzung ist die Folge einesUnfalls, den der Musiker Ende September während einesAuftritts in New York City erlitten hatte, als Teile derBühnendekoration auf ihn gefallen waren. Die Fans feierten ihn trotzdem.