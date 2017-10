Konflikte : Umstrittenes Referendum in Katalonien begonnen

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 09:20 Uhr

In Katalonien hat ein umstrittenes und vom spanischen Verfassungsgericht untersagtes Referendum über die Unabhängigkeit der Region begonnen. In der Hauptstadt Barcelona und den Gemeinden Kataloniens strömten die Menschen in die Wahllokale, um abzustimmen. Die Situation war zunächst relativ friedlich, allerdings brachten sich Einheiten der aus Madrid entsandten Polizei vor Wahllokalen in Stellung. An einigen Orten sei die Lage angespannt, berichtet das spanische Fernsehen. Sicherheitskräfte gingen teils energisch gegen Wähler vor, um sie an der Stimmabgabe zu hindern.