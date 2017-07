Umwelt : Umweltbehörde: EU-Regeln steigern Gesundheitsrisiken im Haus

Bauprodukte wie Teppiche und Parkett werden aus Sicht des Umweltbundesamts in Deutschland nicht mehr ausreichend auf gesundheitliche Risiken kontrolliert - weil die EU es nicht zulässt. Die europäischen Standards seien unzureichend, warnt die Behörde in ihrer Publikation «Schwerpunkte 2017». Unter anderem geht es um Stoffe in Fußbodenbelägen, Lacken oder Dichtstoffen, die Kopfschmerzen oder Schwindel auslösen können, sogenannte flüchtige organische Verbindungen. Die hohen deutschen Standards seien in Gefahr, sagte die Präsidentin des Umweltbundesamts, Krautzberger.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 06:06 Uhr