Konflikte : UN-Botschafter: Untersuchung in Syrien beginnt

von dpa

18. April 2018, 03:59 Uhr

Die internationalen Experten für Chemiewaffen beginnen heute ihre eigentlichen Untersuchungen zum mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma. Sie hätten sich gestern zunächst einen Eindruck über die Sicherheit vor Ort verschafft, sagte Syriens UN-Botschafter Baschar al-Dschafari. Syrien habe alles getan, um ihre Arbeit zu ermöglichen. Die neun Spezialisten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen sollen prüfen, ob in Duma am 7. April chemische Substanzen gegen Zivilisten eingesetzt wurden. Westliche Staaten machen die syrische Regierung dafür verantwortlich.