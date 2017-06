Klima : UN-Botschafterin: Trump glaubt an Änderung des Klimas

US-Präsident Donald Trump glaubt, dass sich ein Klimawandel vollzieht - auch wenn er ihn in der Vergangenheit als «Erfindung» abgetan hat und jetzt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigt. Das sagte seine UN-Botschafterin Nikki Haley dem Sender CNN. Trump hatte früher unter anderem erklärt, der Klimawandel sei ein «Scherz» und ein «Mythos». Seit seinem Amtsantritt vermied er dann aber eine klare Festlegung. Auch in seiner Rede, in der er die Abkehr der USA aus dem Klimaabkommen bekanntgegeben hatte, ging er nicht darauf ein, ob er den Klimawandel für real hält oder nicht.

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 21:45 Uhr