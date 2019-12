Klima : UN-Klimakonferenz dauert an - Neue Verhandlungstexte erarbeitet

von dpa

14. Dezember 2019, 09:17 Uhr

Auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich die Verhandlungen weiter in die Länge. Am Vormittag wurden neue Textentwürfe veröffentlicht, an denen Verhandler die Nacht über gearbeitet hatten. Das Abschlussplenum wurde weiter verschoben. In den bisher vollen und lauten Messehallen war es am Morgen ruhig und recht leer. Bei den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen sind Verzögerungen eher die Regel als die Ausnahme. Voriges Jahr in Polen dauerte es bis zum späten Samstagabend, bis ein Kompromiss stand.