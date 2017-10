Notfälle : Unfallfahrer von London nach Festnahme wieder frei

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 14:48 Uhr

Nach dem Unfall in London, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge geraten war, hat die Polizei den Fahrer wieder freigelassen. Der 47-Jährige war zunächst wegen des Vorwurfs der Verkehrsgefährdung festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Er sei nach dem Vorfall gestern zur Behandlung in ein Krankenhaus und danach auf eine Polizeiwache gebracht worden. Insgesamt hatte es elf Verletzte gegeben, als das Auto nahe dem weltberühmten Natural History Museum Fußgänger erfasst hatte. Der Vorfall hatte in der britischen Hauptstadt zwischenzeitlich neue Terrorangst geschürt.