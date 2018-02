Parteien : Union und SPD starten in entscheidende Phase

von dpa

01. Februar 2018, 22:48 Uhr

Union und SPD gehen mit einem milliardenschweren Rentenpaket und einem gemeinsamen Signal beim Familiennachzug für Flüchtlinge in die Endphase ihrer Koalitionsverhandlungen. Angesichts ungelöster Knackpunkte in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik wurde in Teilnehmerkreisen aber auch ein Scheitern in den wohl über das Wochenende hinausgehenden Schlussberatungen nicht ausgeschlossen. Die SPD ist kurz vor Ende der Verhandlungen im ARD-«Deutschlandtrend» auf 18 Prozent gefallen, den schlechtesten in dieser Umfrage jemals gemessenen Wert.