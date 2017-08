Wetter : Unwetter: S-Bahn in München steht still

S-Bahnen stehen still, Musikfestivals werden unterbrochen: Unwetter mit Starkregen und Gewitter sind am Abend über mehrere Bundesländer gezogen - und haben nicht nur für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. In München wurde der komplette S-Bahn-Verkehr eingestellt. Das Highfield-Festival am Störmthaler See in Sachsen wurde kurz nach Beginn unterbrochen. Auch das Programm des Chiemsee-Festivals im bayerischen Übersee wurde zunächst gestoppt. Wetterbedingte Einsätze wurden unter anderem aus Berlin, Heidelberg und Freiburg gemeldet.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 23:47 Uhr