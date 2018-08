Urteile : Urteil im Freiburger Missbrauchsprozess erwartet

von dpa

07. August 2018, 01:10 Uhr

Im Freiburger Prozess um die Verbrechen an einem vielfach missbrauchten Jungen wird heute das Urteil gegen seine Mutter und ihren Lebensgefährten erwartet. Die beiden stehen seit Juni wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Zwangsprostitution vor Gericht. Die Verbrechen lösten bundesweit Entsetzen aus, weil der heute Zehnjährige nicht nur von seiner Mutter und ihrem Partner mehr als zwei Jahre vergewaltigt und misshandelt wurde. Das Paar aus Staufen bei Freiburg bot das Kind laut Anklage auch im Internet an und verkaufte es an Freier aus dem In- und Ausland.