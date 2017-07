Konflikte : US-Außenministerium: Waffenruhe in Südwest-Syrien weitgehend stabil

Die am Sonntag in Kraft getretene Waffenruhe im Südwesten Syrien ist aus Sicht des US-Außenministeriums weitgehend stabil. «In den meisten Teilen hält sie derzeit», sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, in Washington. Wer die Einhaltung der Waffenruhe überwachen soll, sei weiterhin nicht geklärt. Dies solle in den nächsten Tagen zwischen Russland, Jordanien und den USA besprochen werden.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 01:52 Uhr