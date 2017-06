Konflikte : US-Haftbefehle gegen Erdogans Personenschützer

Nach den Ausschreitungen vor der türkischen Botschaft in Washington haben die US-Behörden Haftbefehle gegen Personenschützer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erlassen. Die zwölf Männer werden beschuldigt, am 16. Mai auf Demonstranten losgegangen zu sein. Erdogan kritisierte die Haftbefehle am Abend scharf und warf den amerikanischen Sicherheitskräften vor, ihn nicht beschützt zu haben. Das türkische Außenministerium bestellte den US-Botschafter John Bass ein.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 02:24 Uhr