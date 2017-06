Regierung : US-Justizminister sagt vor Geheimdienst-Ausschuss aus

US-Justizminister Jeff Sessions will dem Geheimdienstausschuss des US-Senats heute Rede und Antwort stehen was seine möglichen Verbindungen nach Russland angeht. Bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre ist Sessions seit Wochen handlungsunfähig. Er gilt wegen seiner teils nicht offengelegten Kontakte zum russischen Botschafter als möglicherweise befangen. Wie aus dem Weißen Haus kolportiert wird, hat sich Sessions selbst um eine Aussage in der Öffentlichkeit bemüht.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 03:19 Uhr