Kriminalität : US-Medien: Mehrere Tote nach Schüssen in High School

von dpa

18. Mai 2018, 17:42 Uhr

Bei Schüssen in einer High School in der Nähe von Houston im US-Bundesstaat Texas sind nach US-Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf eine Polizeiquelle von «mehreren Toten». Lokale Medien in Texas berichten von mindestens acht Toten. Ein Schütze sei in Haft, ein zweiter sei festgenommen worden, twitterte der Polizeichef. US-Präsident Donald Trump ließ sich informieren.