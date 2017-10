Musik : US-Musiker Tom Petty gestorben

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 06:42 Uhr

Der US-Musiker Tom Petty ist tot. Petty sei im Alter von 66 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Sprecherin seiner Familie. Medienberichten zufolge hatte Petty am Sonntag in seinem Haus in Malibu einen Herzstillstand erlitten. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Petty hatte seit den 70er Jahren solo und mit seiner Band Tom Petty & the Heartbreakers Welterfolge gefeiert. Songs wie «American Girl», «Free Falin'», «Refugee» oder «I Won't Back Down» wurden zu Hits.