International : US-Präsident Trump in Paris

US-Präsident Donald Trump beginnt heute einen kurzen Frankreich-Besuch. Der französische Staatschef Emmanuel Macron empfängt Trump am Nachmittag mit militärischen Ehren am Pariser Invalidendom. Später ist ein Abendessen zusammen mit den Ehefrauen Brigitte Macron und Melania Trump im Eiffelturm geplant. Macron hat Trump als Ehrengast zum französischen Nationalfeiertag eingeladen. Der US-Präsident wird am Freitag die traditionelle Militärparade zum 14. Juli auf den Champs-Élysées besuchen.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 03:43 Uhr