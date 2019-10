Konflikte : USA: Atomgespräche mit Nordkorea nicht gescheitert

von dpa

05. Oktober 2019, 22:45 Uhr

Anders als der Unterhändler Nordkoreas sehen die USA die Atomgespräche mit Pjöngjang nicht als gescheitert an. Die mehr als acht Stunden langen Gespräche in Stockholm seien «gut» gewesen, erklärte das US-Außenministerium. Die US-Seite habe die schwedische Einladung angenommen, in zwei Wochen zu einer weiteren Gesprächsrunde zusammenzukommen. Die USA und Nordkorea könnten nicht in einem Tag «70 Jahre Krieg und Feindseligkeit auf der koreanischen Halbinsel» beseitigen. Kurz zuvor hatte ein nordkoreanischer Unterhändler die Gespräche als gescheitert beschrieben.