Welthandel : USA und China ringen um Lösung im Handelsstreit

von dpa

14. Februar 2019, 19:44 Uhr

Kurz vor einem auslaufenden Ultimatum im Handelskonflikt haben die USA und China neue Gespräche aufgenommen. Chinas Vize-Premierminister Liu He begrüßte den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und den US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking. Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow erklärte zum Abschluss des ersten Verhandlungstages in Washington, das US-Team in Peking habe hart verhandelt, die Stimmung bei den Gesprächen sei sehr gut. Details nannte er jedoch nicht.