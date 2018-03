Regierung : USA verhängen Sanktionen gegen Russland wegen Wahlbeeinflussung

von dpa

15. März 2018, 16:09 Uhr

Wegen der mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl hat die Regierung von Donald Trump Sanktionen gegen Moskau verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen 19 Personen und fünf Organisationen, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte. Betroffen sind mehrere Offizielle des russischen Geheimdienstes GRU. Der GRU und das russische Militär seien «direkt» in die Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016 involviert gewesen. Mehrere US-Geheimdienste beschuldigen Moskau seit längerem, sich in den Wahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seine Konkurrentin Hillary Clinton zu diskreditieren.