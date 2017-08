Leute : Vater der niederländischen Königin Máxima gestorben

Der Vater der niederländischen Königin Máxima, Jorge Zorreguieta, ist Medienberichten zufolge gestorben. Er sei am Nachmittag im Alter von 89 Jahren in Buenos Aires an Lymphdrüsenkrebs gestorben, berichtet die Zeitung «La Nación». Die in Argentinien geborene Königin war wenige Stunden vorher in Buenos Aires gelandet, um ihren Vater in den letzten Stunden zu begleiten. Máximas Vater war wegen seiner Rolle während der Militärdiktatur umstritten.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 01:47 Uhr