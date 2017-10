Kriminalität : Vater zündet Familienwohnung an - Ehefrau und fünf Kinder tot

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 09:11 Uhr

Ein 32-jähriger Mann hat in der ostjapanischen Stadt Hitachi seine Frau und fünf Kinder zwischen drei und elf Jahren getötet. Danach stellte er sich der Polizei, wie der japanische Rundfunk NHK unter Berufung auf Behörden berichtete. «Ich habe mein Haus angezündet. Meine Ehefrau und fünf Kinder waren drin», sagte er vor seiner Festnahme. Das Feuer wütete rund eine Stunde in dem Mehrfamilienhaus, bevor es am frühen Morgen gelöscht werden konnte, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo schrieb.